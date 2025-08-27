В России начали маркировать iPhone без RuStore

Крупные онлайн-ретейлеры начали вводить специальные пометки для устройств Apple, не поддерживающих российский магазин приложений RuStore. Об этом сообщает Forbes.

С 1 сентября вступают в силу новые регуляторные требования, обязывающие производителей обеспечивать предустановку RuStore на все реализуемые в России смартфоны и планшеты. Отсутствие магазина будет официально рассматриваться как недостаток.

Первые изменения уже внедрил «Вымпелком» (бренд «Билайн»): на карточках iPhone и iPad появилось предупреждение «Без RuStore». Аналогичная маркировка в ближайшее время появится и на площадке Ozon.

Для ритейлеров подобная маркировка — превентивная мера, позволяющая избежать претензий со стороны регуляторов. После 1 сентября продажа техники без поддержки RuStore может повлечь административные последствия для продавцов.

Эксперты предупреждают, что новые ограничения могут усилить интерес к «серому» рынку, где подобные требования не соблюдаются. Это может привести к перераспределению долей: официальные поставки — особенно продукции Apple — рискуют утратить часть аудитории в пользу неофициальных каналов.