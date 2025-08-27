Обнаружена необычная акула у берегов Коста-Рики

Ученые обнаружили в дикой природе уникальную ярко-оранжевую акулу-няньку. Ее необычный кремовый окрас объясняется сочетанием двух крайне редких генетических заболеваний среди хищников.

© Соцсети

Согласно недавно опубликованному отчету, эта первая в своем роде акула была замечена в августе 2024 года в национальном парке Тортугеро в Коста-Рике. Исследователи сфотографировали ее и сразу отпустили на свободу, сообщает The New York Post.

По мнению ученых, акула, напоминающая огромную разноцветную рыбу кои, а не грозного морского хищника, родилась с двумя аномалиями:

Ксантизм - потеря темного пигмента, из-за чего проступают светлые оттенки: желтые и оранжевые.

Альбинизм - нарушение выработки меланина, которое оставляет участки кожи совершенно белыми. У этой акулы глаза были пастообразно-белыми без видимых радужных оболочек.

Именно комбинация этих условий и привела к появлению столь потрясающего окраса. Не исключено, что на оттенок также повлияли факторы окружающей среды.

Для сравнения: обычная акула-нянька имеет светло-коричневую кожу для маскировки и черные глаза-бусинки в белой роговице. Эти акулы, часто встречающиеся у побережья Коста-Рики, не обладают мощными челюстями. Вместо этого они хватают добычу мелкими клыками, торчащими из верхней губы, используя технику всасывания.

Это открытие напомнило о других редких случаях альбинизма в животном мире. Так, в апреле семья из Айовы во время празднования дня рождения сына увидела пару оленей-альбиносов, которых сначала приняла за лам. А в одном из австралийских заповедников небольшая стая кенгуру-альбиносов почти превосходит по численности обычных сородичей.