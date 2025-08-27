Перечислены угрозы человечеству, которые опаснее ядерной войны

Конец нашей цивилизации может наступить не только из-за войны. Вот ещё несколько факторов, которые вполне могут представлять опасность для людей.

Супервулкан. Это подземная система, которая может разорвать континент. Главный кандидатом на эту роль сейчас считается Йеллоустоун в США. По мнению учёных, подобное извержение на планете уже происходило около 640 тысяч лет назад. Тогда последствия включали лишь то, что слоем пепла накрылась половина Америки, а сегодня они могут быть гораздо страшнее: гибель урожая, глобальное похолодание, смерть логистики и экономики. Ещё один вариант - супервулкан Кампи-Флегрей в Италии.

Падение астероида. 66 миллионов лет назад астероид Чиксулуб упал на полуостров Юкатан. Из-за этого удара возникли землетрясения, пожары и цунами, а солнце из-за слоя пыли закрылось на годы. В результате погибли и динозавры.

Пандемия. Особенно опасны вирусы, отличающиеся высокой летальностью: вроде Эболы или птичьего гриппа. Если однажды появится штамм, который сочетает в себе заразность ковида и смертность Эболы, то последствия могут быть ужасными. Ещё одно направление развития - это биоинженерия. Люди могут случайно с её помощью создать вирус, против которого не будет защиты.

Глобальное изменение климата. С начала индустриальной эпохи средняя температура на нашей планете выросла примерно на 1,2 градуса. Кажется, что это немного, но из-за этого тают ледники Гренландии и Антарктиды, уровень океана поднимается, становятся непригодными для жизни целые регионы. В целом может произойти так, что климат изменится до неузнаваемости.

Искусственный интеллект. Его опасность заключается не только в "сверхразуме", но и в том, что даже сейчас кибератаки могут вывести из строя энергосистемы целых стран. Сложно представить, что будет, если технологический сбой коснётся медицины, транспорта, военной сферы.