В Дании нашли затопленное поселение каменного века

Под темно-голубыми водами залива Орхус на севере Дании археологи обнаружили прибрежное поселение каменного века возрастом около 8,500 лет, затопленное повышением уровня моря. Дайверы спустились примерно на 8 метров ниже волн и собрали первые доказательства древней жизни на морском дне. Об этом сообщили в СBSNews.

Раскопки проводились в рамках шестилетнего международного проекта стоимостью 13,2 миллиона евро, финансируемого Европейским союзом. В нем участвуют исследователи из Орхуса, Брэдфордского университета Великобритании и Института исторических прибрежных исследований Нижней Саксонии в Германии. Цель проекта — изучить затонувшие североевропейские ландшафты и найти потерянные поселения времен мезолита, особенно в районах, где строятся морские ветряные электростанции и другая инфраструктура.

После последнего ледникового периода таяние ледяных щитов вызвало значительный подъем уровня моря, затопив прибрежные поселения и заставив охотников-собирателей уходить вглубь страны. По словам подводного археолога Питера Мо Аструпа:

«У нас сохранилась древняя береговая линия и поселение, находившееся прямо на ее краю. Теперь мы пытаемся понять, как выглядела жизнь людей в таком прибрежном месте».

В раскопках участвовали дайверы из музея Мосгора (Дания). Они исследовали площадь около 40 квадратных метров, собирая кости животных, каменные инструменты, наконечники стрел, зуб тюленя и куски обработанного дерева. Для сбора материалов использовался «подводный пылесос», позволяющий аккуратно извлечь предметы для дальнейшего анализа. Исследователи надеются найти гарпуны, рыбные крючки или остатки рыболовных сооружений.

«Это похоже на капсулу времени, — отметил Мо Аструп. — Когда уровень моря поднялся, все оказалось в бескислородной среде, и время словно остановилось. Мы находим прекрасно сохранившееся дерево и даже орехи фундука».

Для датировки подъема уровня моря исследователи используют дендрохронологию — изучение колец деревьев. Погруженные пни, сохранившиеся в осадках, позволяют точно определить, когда приливы топили прибрежные леса.

«Мы можем очень точно сказать, когда эти деревья погибли на береговых линиях», — объясняет дендрохронолог Йонас Огдал Йенсен.

Это говорит нам о том, как уровень моря менялся во времени, а также помогает понять, как древние общества адаптировались к изменениям ландшафта и смещению береговой линии.