Акулам грозит лишение зубов

Ученые из Университета Генриха Гейне в Дюссельдорфе выяснили, что повышение кислотности Мирового океана отрицательно сказывается на зубах акул, снижая их способность охотиться. Исследование опубликовано на портале Frontiers.

© Газета.Ru

В рамках эксперимента ученые проанализировали более 600 выпавших зубов черноперых рифовых акул. Их поместили в два резервуара с разным уровнем кислотности воды. Один — имитировал показатель кислотности океана, а второй — прогнозируемое падение уровня pH к 2300 году, что делает воду более кислотной. По результатам исследования выяснилось, что после восьми недель во втором резервуаре в зубах акул были выявлены трещины, коррозия корней и признаки структурного разрушения.

«Даже зубы высших хищников демонстрируют видимые повреждения в закисленных условиях, что позволяет предположить, что повышение уровня pH океана может повлиять на акул более непосредственно, чем предполагалось ранее», — рассказал биолог Университета Генриха Гейне Максимиллиан Баум.

