Пользователей предупредили о серьезной уязвимости в WhatsApp для ПК

Исследователи обнаружили уязвимость, которая может серьёзно ударить по пользователям десктопной версии WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России) на Windows. Речь идёт о том, как программа обрабатывает файлы формата .pyz — архивы Python.

Сценарий атаки выглядит максимально просто: злоумышленник присылает в WhatsApp Desktop «невинный» файл, например profile_update.pyz.

Пользователь скачивает его и дважды кликает — и тут в дело вступает установленный на компьютере Python. Windows по умолчанию открывает такие файлы именно через Python, а значит, внутри архива сразу запускается код атакующего.

Что может произойти дальше? По сути, что угодно:

установка бэкдора или вымогателя,

кража сохранённых паролей и токенов,

проникновение в другие машины внутри сети,

отправка данных злоумышленникам.

Главная проблема в том, что .pyz выглядит как один цельный файл, а не как привычный исполняемый скрипт. Неспециалисту сложно понять, что перед ним вредоносная программа.

Схожая история недавно была у Telegram Desktop: там тоже допускали запуск таких архивов без предупреждений. Telegram быстро выпустил обновление и заблокировал подобные сценарии.

У WhatsApp же пока другая позиция — в Meta (признана экстремистской и запрещена в России) заявляют, что такие файлы считаются «пользовательскими исполняемыми», и ответственность за запуск лежит на самих пользователях.

Эксперты с этим не согласны: риск очевиден, а миллионы пользователей остаются под угрозой.

Что можно сделать прямо сейчас:

переназначить открытие .pyz-файлов в Windows,

использовать защитные решения, которые блокируют неожиданные форматы,

проверять подозрительные вложения перед запуском,

следить за обновлениями WhatsApp Desktop.

Пока Meta (признана экстремистской и запрещена в России) не изменит свою политику, пользователям остаётся самим укреплять защиту. Исследователи надеются, что огласка заставит WhatsApp внести такие же ограничения, как это сделал Telegram.