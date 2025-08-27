Почему кошки не чувствуют вкус сладкого

Для того чтобы ощутить сладость, нужны белки Tas1r2 и Tas1r3. Именно благодаря им наш мозг понимает: "Перед нами источник энергии". У кошек же этот механизм "сломан", за счёт чего они не ощущают сладкого вкуса пищи.

Ген Tas1r2, который отвечает за половину рецептора сладкого вкуса, у семейства кошачьих повреждён. Этот сбой произошёл очень давно: ещё у общего предка тигров, львов и домашних кошек. Поэтому они и не реагируют никак на сладкую пищу.

Но для чего эволюция «отключила» сладкий вкус всем кошкам? Дело в том, что в основе их рациона всегда лежало мясо, а в нём нет глюкозы и фруктозы. Поэтому постепенно способность распознавать сладкий вкус у этих животных исчезла.