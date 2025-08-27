Раскрыта новая схема мошенников с использованием электронных дневников

Мошенники научились получать доступ к личным данным граждан под предлогом настройки электронных дневников. О новой схеме рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, сообщает argumenti.ru.

Злоумышленники связываются с гражданами под видом сотрудников учебных заведений или служб техподдержки. Они заявляют, что нужно сделать обновление или привязать к электронному дневнику номер телефона.

Под предлогом налаживания корректной работы электронного дневника граждан просят сообщить коды из СМС или направляют на фишинговый ресурс. Так мошенники получают доступ к аккаунту в «Госуслугах», онлайн-банкам и другим сервисам. Эксперты подчеркнули, что представители учебных заведений никогда не запрашивают по телефону пароли, коды из СМС и паспортные данные.

Ранее мошенники начали обманывать продавцов под предлогом «проверки терминалов. В рамках тестирования жертвам предлагают перевести некую сумму на указанный счет. При этом злоумышленники уверяют, что деньги вернутся через несколько минут, но этого не происходит.