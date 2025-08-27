SpaceX завершила испытательный запуск Starship

Десятый испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship завершился приводнением в Индийском океане.

Американская компания SpaceX провела испытательный запуск. Впервые корабль совершил контролируемое приводнение в Индийском океане, несмотря на повреждение хвостовой части, передает ТАСС.

Во время нынешнего полета инженеры SpaceX впервые смогли вывести из грузового отсека Starship восемь симуляторов спутников связи Starlink. До этого такие попытки срывались из-за технических неполадок.

Также, по данным компании, был успешно осуществлен повторный запуск двигателя Raptor и протестированы доработки, направленные на повышение надежности возвращения корабля на Землю.

Как писала газета ВЗГЛЯД, запуск корабля стал уже десятым испытанием, предыдущие три попытки в 2025 году завершились потерями аппарата.