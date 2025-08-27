Португальский ретейлер преждевременно опубликовал страницу Galaxy S25 FE

В Португалии ритейлер MediaMarkt преждевременно опубликовал страницу Samsung Galaxy S25 FE, тем самым фактически подтвердив характеристики смартфона.

© Ferra.ru

Устройство получит 6,7-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X с разрешением 1080 × 2340 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитой Gorilla Glass Victus+.

В основе новинки будет лежать чип Exynos 2400, дополненный 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной (ожидаются и другие варианты).

Камеры включают 50-Мп основной модуль с OIS, 12-Мп ультраширокий, 8-Мп телевик с 3-кратным зумом и стабилизацией, а также 12-Мп фронталку.

© GSMArena

Смартфон оснащен ультразвуковым сканером отпечатков в экране и аккумулятором на 4900 мАч с поддержкой 45-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядки.

Габариты — 161,3 × 76,6 × 7,4 мм, вес — 190 г. В листинге фигурировал только тёмно-синий цвет, но, вероятно, будут и другие.

© GSMArena

В комплекте также фирменные ИИ-функции, включая Gemini Live. Теперь остаётся дождаться официального анонса.