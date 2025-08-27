Для ряда смартфонов Xiaomi обновление до HyperOS 3 станет финальным

Xiaomi подтвердила, что для ряда смартфонов обновление до HyperOS 3 на базе Android 16 станет последним крупным релизом.

© Ferra.ru

После этого новые версии Android для этих моделей выходить не будут, ограничившись только патчами безопасности и мелкими улучшениями.

В линейке Poco это касается Poco C65, F5, F5 Pro, M6 Pro и X6 Neo. Среди Redmi поддержку заканчивают Redmi 12, 12 5G, 13C, 13C 5G, 13R, а также целые серии: K50 Ultra и K60, Note 12 (12 4G, 12 NFC, 12R, 12S, 12T Pro, 12 Turbo) и Note 13 (13 4G, 13 4G NFC, 13 5G, 13R Pro).

Флагманы Xiaomi тоже затронуты: финальным обновлением станет HyperOS 3 для всей линейки Xiaomi 12 (12, 12 Pro, 12S, 12S Pro, 12S Ultra) и 12T (12T, 12T Pro), а также Civi 3 и Mix Fold 2.

HyperOS 3 выйдет в сентябре, привнесёт обновлённый интерфейс в стиле «жидкого стекла» (привет, Apple) и расширенные опции настройки центра управления.