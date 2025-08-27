В России представили 100-дюймовый телевизор Dreame

Производитель интеллектуальной бытовой техники Dreame представил на российском рынке сразу 12 моделей телевизоров, которые предлагаются по цене от 40 до 400 тыс. руб. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

© Dreame

В телевизорах используется собственный ИИ-процессор Dreamind, обеспечивающий высокую детализацию, четкость динамичных сцен и функции интеллектуальной цветокоррекции. Также предусмотрены технологии Full Range HDR, Dolby Vision и Dolby Atmos, расширенные игровые возможности, включая высокую частоту обновления до 144 Гц, VRR, ALLM, а также акустические системы с поддержкой формата 2.1.2 и 4.1.2.

Флагман линейки — Dreame Mega QLED 4K TV 100Q100 — 100-дюймовый телевизор с QLED+ и процессором Dreamind Pro AI, поддержкой Dolby Vision, Dolby Atmos и частотой обновления 144 Гц.

Модель AuraFrame QLED 4K TV Q100F на 55 и 65 дюймов представляет серию с матовым антибликовым экраном и функцией Art Time, превращающей телевизор в картину или фоторамку.

Dreame Aura Mini LED 4K TV S100 — это модели с Mini LED и встроенной акустикой мощностью 70 Вт. Также были представлены Vivid QLED 4K TV Q100 и Vista UHD TV K100.

Стоимость телевизоров стартует от 33,9 тыс. руб. за базовую модель Vista UHD K100 и достигает 399,9 тыс. руб. за 100-дюймовый флагман. Продажи стартуют 2 сентября в магазинах «М.Видео-Эльдорадо».