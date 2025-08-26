Световое загрязнение заставляет птиц по всему миру петь дольше каждый день

Новое исследование показало: из-за светового загрязнения дневные виды начинают и заканчивают свои песни значительно позже, чем в естественных условиях. В среднем их «концертная программа» удлиняется почти на 50 минут в сутки.

Учёные Брент Пиз и Нил Гилберт проанализировали данные о поведении более 500 видов птиц, собранные в рамках проекта BirdWeather. В общей сложности они изучили 2,6 миллиона записей утреннего пения и 1,8 миллиона — вечернего, полученных с помощью автоматических датчиков и наблюдений орнитологов-волонтёров.

Результаты показали, что особенно чувствительными к свету оказываются виды с большими глазами или открытыми гнёздами: именно они дольше всех продолжают свои вокализации под воздействием искусственного освещения.

Световое загрязнение затрагивает уже около 23% поверхности Земли, и его влияние на биологические ритмы становится всё очевиднее. Если раньше учёные фиксировали изменения циркадных циклов у отдельных животных, то это исследование впервые документирует эффект сразу для множества птиц, разных видов и регионов.

Какие именно последствия для популяций может иметь удлинённое пение — пока неясно. Оно может влиять как на успешность размножения, так и на энергозатраты птиц. Авторы работы подчёркивают: понимание этих эффектов и поиск способов сдерживания светового загрязнения становятся важной задачей для охраны природы в XXI веке.