Установлена связь между найденной в Израиле лодкой и чудом из Библии

Лодка, которую обнаружили в 1986 году в илистых отложениях Галилейского моря, может оказаться именно той, в которой находились Петр и его товарищи, когда встретили Иисуса Христа, идущего по воде. К такому выводу пришел археолог Дэнни Герман, передает Daily Mail.

В качестве одного из доводов данной версии он привел то, что найденная лодка полностью подходит под описание в Библии. Ее форма — вытянутый овал, материал — кедр, дно плоское, вместимость — до 12 человек. Возраст обнаруженной лодки оценивается в около 2000 лет — от первого века до нашей эры до первого века нашей. Также на останках нашли следы ремонта, для которого использована дешевая местная древесина, что говорит о том, что она принадлежала бедным рыбакам. Более того рядом с лодкой обнаружили масляную лампу.

«Она позволяет предположить, что ее использовали для ночного путешествия, что соответствует евангельской истории об Иисусе, ходившим по воде», — сказал Герман.

Есть у этой теории и критики, которые указывают, что в те времена таких лодок в акватории Галилейского моря насчитывалось около 600. Таким образом не факт, что обнаруженное судно является тем самым. Несмотря на это поклонники версии предпочитают называть ее «Лодкой Иисуса», именно так она подписана в музее Игаля Аллона в Гиносаре, где выставлена сейчас.