Apple назвала дату анонса iPhone 17

Корпорация Apple назвала дату презентации, на которой покажет новые iPhone. На это обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».

Компания уведомила о будущем мероприятии на своем Москве. Судя по расписанию, мероприятие продлится 2 часа, видеотрансляция будет доступна на сайте Apple.

Также корпорация разослала приглашения избранным журналистам и блогерам. В анонсе говорится, что презентация состоится в традиционном месте — Театре имени Стива Джобса, расположенном в штаб-квартире Apple Campus в Купертино.

Apple Event проведут под слоганом Awe dropping, который можно перевести на русский как «потрясающий» или «вызывающий благоговейный трепет». Кроме iPhone 17 компания может представить новое поколение Apple Watch, iPad, AirPods и другиъ гаджетов. Также в день презентации выйдут iOS 26 и другие версии операционных систем (ОС) Apple.

В конце августа инсайдер Марк Гурман рассказал, что Apple запустит еще один платный сервис в 2026 году. «Apple Здоровье+», который выйдет в 2026 году, окажется рекомендательной системой по сохранению здоровья и питанию.