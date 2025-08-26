Раскрыта неожиданная польза матерных слов

Частое использование нецензурных слов в повседневной жизни может благоприятно сказаться на некоторых физических показателях. К такому выводу пришла международная команда ученых, их исследование опубликовали в журнале Quarterly Journal of Experimental Psychology (QJEP).

© Вечерняя Москва

Специалисты провели несколько исследований, в ходе которых выяснилось, что многократное повторение ругательства способствовало увеличению силы хвата участников на 1,4 килограмма.

Помимо этого, добровольцы отмечали резкий эмоциональный подъем после употребления нецензурных слов.

Авторы уверены, что такой результат связан с активацией системы поведенческого подхода — мотивационного контура, отвечающего за стремление к целям. Особенно вырос показатель «BAS Drive», отражающий силу побуждения к действию, добавили в издании.

Недавно в Госдуме предложили блокировать контент с нецензурной бранью в соцсетях и на цифровых платформах. Автор инициативы депутат Андрей Свинцов считает, что мат противоречит традиционным ценностям России. Эксперты сомневаются в эффективности таких запретов.

Ведущий научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Ирина Левонтина в ответ на инициативу напомнила, что мат всегда был важной частью русского языка.