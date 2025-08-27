Новорожденную планету заметили у звезды, похожей на Солнце

Международная группа исследователей открыла новую планету около молодой звезды, похожей на Солнце. Ее возраст оценили в 5 миллионов лет. По мнению ученых, это газовый гигант размером с Юпитер.

Открытие сделали с помощью Очень Большого телескопа Европейской южной обсерватории, расположенного в пустыне Атакама в Чили. Он запечатлел «исключительно красивый» пылевой диск с большим количеством колец. Среди них заметили маленькую светящуюся точку – «новорожденную» планету.

Ученые отметили, что это всего лишь второй случай открытия планеты на такой ранней стадии эволюции. По оценкам ученых, она по размерам схожа с Юпитером, но при этом в 5 раз более массивна.

Планете присвоили название WISPIT 2b. Ее запечатлели в ближнем инфракрасном свете, поскольку она еще остается очень горячей.

Ученые подтвердили, что планета вращается вокруг звезды-хозяина. Они также отметили, что это подходящий кандидат для изучения взаимодействия молодых планет с протопланетным диском.

Радиус диска вокруг WISPIT 2b составляет 380 астрономических единиц, то есть он в 380 раз больше расстояния между Солнцем и Землей. Его исследование позволит лучше понять, почему планеты, зарождающиеся в одной системе, могут быть такими разнообразными, сообщает The Astrophysical Journal Letters.

Ранее ученые рассчитали время пробуждения сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. По расчетам, это произойдет через 2,4 млрд лет. Причиной пробуждения дыры станет столкновение нашей галактики с Большим Магеллановым облаком.