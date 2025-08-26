Xiaomi представила умный водонагреватель

Компания Xiaomi представила умный газовый водонагреватель Mijia Smart Gas Water Heater Pro Soft Water Dual-Core объемом 16 литров. Нагреватель поступил в продажу в Китае за 5999 юаней (около 67,5 тыс. руб.), сообщает NotebookCheck.

© Xiaomi

Ключевой особенностью модели стала встроенная система смягчения воды. В корпусе предусмотрен контейнер для солей, через которые вода проходит фильтрацию с использованием ионообменной смолы. По заявлению производителя, это позволяет устранять до 99,9% ионов кальция и магния, а четырехступенчатая система очистки дополнительно уничтожает до 99,9% бактерий.

Водонагреватель оснащен технологией двойной циркуляции для поддержания стабильной температуры и насосом TSI boost, ускоряющим подачу горячей воды на верхние этажи зданий. Устройство рассчитано на использование на кухне, в ванной комнате и прачечной.

Модель интегрирована в экосистему HyperOS Connect и поддерживает сценарии умного дома. Например, система может автоматически включать нагрев при открытии умного дверного замка. Управление осуществляется через мобильное приложение, Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth 5.0 и голосового ассистента Xiao AI.

Для безопасности предусмотрены датчики утечки воды, защита от перегрева и замерзания. Приложение также уведомляет владельцев о необходимости замены смягчающих солей.

Планирует ли Xiaomi выпускать Mijia Smart Gas Water Heater Pro Soft Water Dual-Core за пределами Китая, неизвестно.