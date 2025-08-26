В Узбекистане нашли свидетельства древних земледельческих практик

Международная группа археологов обнаружила в пещере Тода на юге Узбекистана свидетельства древних протоземледельческих практик возрастом около 9,2 тысячи лет. Среди находок — каменные серпы, зерна дикого ячменя и остатки другой растительности, которую собирали местные охотники-собиратели.

Как сообщает пресс-служба немецкого Института геоантропологии, открытие свидетельствует о широком распространении культурных традиций, предшествовавших появлению земледелия.

— Для этих охотников-собирателей были характерны те культурные практики, которые связываются с появлением земледелия на Ближнем Востоке, — отметил научный сотрудник института Роберт Шпенглер.

Исследование показало, что каменные инструменты из пещеры Тода использовались для сбора и обработки диких злаков. Аналогичные орудия ранее находили в памятниках земледельческих культур Леванта. Это свидетельствует о почти одновременном и спонтанном появлении протоземледельческих традиций в разных регионах Евразии, где благоприятствовали климатические условия. Открытие подтверждает теорию о независимом возникновении земледелия в нескольких очагах древнего мира, передает ТАСС.

