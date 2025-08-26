Открыт новый вид черепах, переживших вымирание динозавров

Палеонтологи описали новый род и вид ископаемых черепах. Окаменевшие панцири и другие останки были найдены в формации на территории штата Колорадо.

Черепахе присвоили название Tavachelydra stevensoni. Она обитала на землях современных США в эпоху раннего палеоцена – около 66 миллионов лет назад. Незадолго до этого на планете произошло массовое вымирание, положившее конец владычеству динозавров, но черепаха, очевидно, смогла пережить катастрофу.

Вид отнесли к семейству пресноводных черепах Chelydridae, который насчитывает семь вымерших и два ныне существующих рода. Современные челидриды, или каймановые черепахи, обитают исключительно в Новом Свете. Их ареал простирается от севера Южной Америки до юга Канады.

Ученые полагают, что в древности каймановые черепахи населяли весь континент Лавразия. Но ископаемые останки встречаются лишь в отдельных регионах.

Панцирь Tavachelydra stevensoni достигал 50 см в длину. Это была одна из самых крупных черепах раннего палеоцена. Ученые предположили, что эти земноводные обитали в прибрежных болотистых отложениях.

Череп Tavachelydra stevensoni был крупным и широким. Такое характерно для видов, употребляющих пищу с твердым панцирем или экзоскелетом: кораллов, моллюсков или крабов. Ученые отметили, что виды, придерживавшиеся такого рациона, имели более высокие шансы выжить во время массового вымирания, чем остальные, сообщает Swiss Journal of Palaeontology.

