Эксперт рассказал, как телефонные номера россиян попадают в спам-базы

Есть несколько путей, по которым телефонные номера и сопутствующие данные россиян оказываются в базах для массовых спам-рассылок и спам-звонков. О них в интервью с RT рассказал генеральный директор «Диджитал Маркетс» Илья Назаров.

Один из ключевых каналов утечек, по мнению эксперта, связан с крупными корпорациями. Здесь клиентские базы могут быть скомпрометированы как в результате хакерских атак, так и из-за действий недобросовестных инсайдеров.

Другим значимым источником являются открытые интернет-ресурсы, где контактные данные изначально находятся в публичном доступе. Назаров пояснил, что ранее на некоторых торговых платформах контакты владельцев объявлений были доступны напрямую, а специализированные программы-парсеры автоматизировали их массовый сбор.

Он уточнил, что парсеры функционируют подобно поисковым ботам, сканируя страницы сайтов, открывая объявления и извлекая все доступные телефонные номера и иные контактные сведения для формирования обширных баз данных. Такой механизм применялся для сбора информации с сайтов вакансий, платформ для поиска мастеров и сервисов отзывов, где пользователи оставляли свои контакты.

Кроме того, эксперт отметил, что пользовательские данные нередко попадали в чужие руки через небольшие интернет-магазины и службы доставки, которые передавали свои клиентские списки подрядчикам или партнёрам.

Назаров подчеркнул, что в результате этих процессов телефонный номер может оказаться в спам-рассылке даже у тех, кто крайне редко публикует его в открытом доступе. Полностью исключить риск утечек невозможно, однако можно значительно снизить вероятность попадания в спам-базы.