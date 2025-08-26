В России нашли способ на 99% очистить нефть от вредных примесей

Ученые Пермского Политеха предложили новую технологию, которая позволит почти полностью — на 99% — удалять серу и другие вредные примеси из нефти. Разработка повышает качество топлива, снижает затраты заводов и соответствует экологическим стандартам. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

© Газета.Ru

Ключевая задача нефтепереработки — очистка сырья от серы, азота и металлов. При сгорании такие примеси образуют опасные выбросы, усиливающие парниковый эффект. Сегодня для очистки применяют каталитические реакторы, где нефть смешивается с водородом и проходит через катализатор. Однако тяжелая нефть, доля которой в России достигает 34%, быстро «забивает» катализатор асфальтенами и металлами. Это приводит к частой регенерации и росту расходов.

Специалисты ПНИПУ предложили разделить процесс гидрообессеривания на две стадии с использованием разных катализаторов. На первой удаляются до 90% металлов и асфальтенов, а на второй — глубоко очищаются сернистые и азотистые соединения. Такой подход повышает эффективность до 99%, снижает содержание серы в дизельном топливе до 10 частей на миллион и продлевает срок службы катализатора на 30–40%.

«Первая ступень принимает на себя основной удар и защищает второй катализатор от быстрого загрязнения, что позволяет ему дольше сохранять активность. Кроме того, разделение процесса помогает контролировать температурный режим, предотвращая перегрев и дезактивацию», — пояснил доцент кафедры оборудования и автоматизации химических производств ПНИПУ Макар Ромашкин.

По словам разработчиков, хотя внедрение технологии требует дополнительных затрат, они компенсируются за счет снижения эксплуатационных расходов и повышения рыночной стоимости топлива. Разработка особенно актуальна на фоне ужесточения экологических норм и роста доли трудноперерабатываемой тяжелой нефти.