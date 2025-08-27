Ученые сообщили о необычной солнечной активности

Учёные сообщают о необычной солнечной активности.

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, фоновое рентгеновское излучение Солнца уже несколько суток превышает уровень вспышек класса С. Это означает, что на звезде фактически продолжается одна непрерывная вспышка.

Причиной стали многочисленные крупные пятна на Солнце, свидетельствующие о значительных запасах энергии. Об этом пишет Москва24. Хотя видимых вспышек нет, солнечная активность остаётся исключительно высокой, что может повлиять на магнитное поле Земли в ближайшие дни.