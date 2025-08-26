Названы лучшие смартфоны стоимостью до 20 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти лучших смартфонов под управлением Android, стоимость которых не превышает 20 тыс. руб.

© mi.com

Открывает список Poco M7 Pro за 16,5 тыс. руб., который может похвастаться AMOLED-экраном на 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью до 2100 нит, чипом MediaTek Dimensity 7025 Ultra, двумя камерами на 50 и 2 Мп, аккумулятором емкостью 5110 мАч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт, а также наличием защиты IP64, NFC и стереодинамиков.

Следом идет iQOO Z10 стоимостью 17,9 тыс. руб. Он оснащается AMOLED-дисплеем на 6,77 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, чипом Snapdragon 7s Gen 3, двойной камерой на 50 и 2 Мп, аккумулятором емкостью 7300 мАч с поддержкой скоростной зарядки на 90 Вт. Среди прочих особенностей отмечается наличие NFC, ИК-порта и защиты MIL-STD-810H.

Третье место досталось Samsung Galaxy A16, который в России можно купить за 18,4 тыс. руб. Гаджет получил 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, частотой 90 Гц и яркостью до 800 нит, чип MediaTek Helio G99, тройную камеру на 50, 5 и 2 Мп, батарею на 5000 мАч с поддержкой зарядки на 25 Вт. Также предусмотрено наличие защиты IP54 и NFC.

Четвертое и пятое места достались CMF Phone 2 Pro и Tecno Pova 7 5G стоимостью 19,5 и 20 тыс. руб. соответственно.