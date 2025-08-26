Названы лучшие смартфоны стоимостью до 20 тысяч рублей
Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти лучших смартфонов под управлением Android, стоимость которых не превышает 20 тыс. руб.
Открывает список Poco M7 Pro за 16,5 тыс. руб., который может похвастаться AMOLED-экраном на 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью до 2100 нит, чипом MediaTek Dimensity 7025 Ultra, двумя камерами на 50 и 2 Мп, аккумулятором емкостью 5110 мАч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт, а также наличием защиты IP64, NFC и стереодинамиков.
Следом идет iQOO Z10 стоимостью 17,9 тыс. руб. Он оснащается AMOLED-дисплеем на 6,77 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, чипом Snapdragon 7s Gen 3, двойной камерой на 50 и 2 Мп, аккумулятором емкостью 7300 мАч с поддержкой скоростной зарядки на 90 Вт. Среди прочих особенностей отмечается наличие NFC, ИК-порта и защиты MIL-STD-810H.
Третье место досталось Samsung Galaxy A16, который в России можно купить за 18,4 тыс. руб. Гаджет получил 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, частотой 90 Гц и яркостью до 800 нит, чип MediaTek Helio G99, тройную камеру на 50, 5 и 2 Мп, батарею на 5000 мАч с поддержкой зарядки на 25 Вт. Также предусмотрено наличие защиты IP54 и NFC.
Четвертое и пятое места достались CMF Phone 2 Pro и Tecno Pova 7 5G стоимостью 19,5 и 20 тыс. руб. соответственно.