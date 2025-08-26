Блогер разобрал Samsung Galaxy Z Flip 7

Известный техноблогер Зак Нельсон, ведущий популярного YouTube-канала JerryRigEverything, подверг детальной разборке новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7. Эксперимент позволил выявить как заметные конструктивные улучшения, так и сохраняющиеся уязвимости в дизайне новейшей «раскладушки» от Samsung.

© JerryRigEverything/YouTube

В начале процесса Нельсон обратил внимание на массивные бамперы, обрамляющие 6,9-дюймовый складной дисплей. Эти элементы, по его словам, не только служат эстетической цели, но и играют ключевую роль в защите экрана от попадания частиц пыли, а также предотвращают его соприкосновение в сложенном виде. Однако демонтаж внутреннего экрана вновь оказался чрезвычайно сложной задачей, приведшей к его повреждению. Внешний же дисплей, напротив, продемонстрировал большую устойчивость, продолжая функционировать даже после отключения окружающих его кабелей.

Разборка также подтвердила, что Samsung продолжает использовать слой ультратонкого стекла (UTG) под пластиковым покрытием. Этот материал, хотя и обеспечивает необходимую гибкость, остается хрупким при неправильном механическом воздействии, растрескиваясь и рассыпаясь. За панелью был обнаружен новый защитный слой между экраном и шарниром. Тем не менее, несмотря на эту меру, внутри устройства было обнаружено значительное скопление пыли, что ожидаемо, учитывая рейтинг пылезащиты IP48, который не гарантирует полной герметичности.

Среди других ключевых элементов блогер выделил усовершенствованную конструкцию шарнира Armor Flex, призванную повысить общую надежность устройства. Также были отмечены две съемные батареи общей емкостью 4300 мАч и повсеместное использование стандартных винтов Phillips, что потенциально упрощает обслуживание таких компонентов, как динамики и платы, после вскрытия корпуса.

В итоге, хотя Galaxy Z Flip 7 и не пережил процесс разборки, эксперимент JerryRigEverything наглядно продемонстрировал стремление Samsung к инновациям в складных технологиях, одновременно обнажив вызовы, которые еще предстоит решить для достижения максимальной долговечности и ремонтопригодности.