Открыта регистрация на РИФ-2025

Регистрация и продажа билетов на Российский интернет-форум официально открыты!

© Пресс-служба

С 24 по 26 сентября на территории Moscow Country Club соберутся представители ИТ-бизнеса, визионеры, эксперты, разработчики, инвесторы, государственные деятели и молодежь – те, кто уже определяет или будет определять траекторию развития Рунета. Участников ждут насыщенные дискуссии, стратегические сессии, встречи с лидерами рынка, обмен опытом и самые актуальные тренды отрасли.

В этом году мы объединяем бизнес, государство, ИТ-сообщество, креативные индустрии и молодых специалистов. Две главные темы форума – «Право на будущее» и «Национальный код Рунета». Мы обсудим стратегию развития ИТ в России, новые рынки, технологические тренды, вопросы образования, уникальное позиционирование отрасли и создание цифрового бренда страны.

Форматы не ограничиваются только деловой программой – вас ждет «Кибердача» для нетворкинга, презентации исследований на Аналитика.Fest, правовая гостиная, инвест- и HR-бранчи, женский клуб, спортивная программа и, конечно, фестивальная атмосфера с культурными событиями и встречей со звездным гостем.

Форум организует Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) при поддержке Минцифры России. Медиахолдинг Rambler&Co – стратегический информационный партнер.

Виды билетов:

«Билет» – 10 000 рублей

«Билет с питанием» – 15 990 рублей

«Пригласительный билет» – некоторые категории участников (спикер, модератор, учащиеся высших учебных заведений и др.) могут подать заявку через личный кабинет сайта РИФ на оформление бесплатного билета.

Зарегистрироваться и выбрать билет можно уже сейчас на официальном сайте rif.ru.