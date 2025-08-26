Apple проигнорирует требование Трампа

Американский производитель электроники Apple расширит выпуск iPhone на своих предприятиях в Индии, игнорируя требование президента США Дональда Трампа ограничить производство и продажи продукции в республике.

Об этом сообщает издание The Times of India со ссылкой на официальные источники.

"Руководители Apple твердо заверили индийское правительство, что никаких изменений в планах расширения производства и инвестиций в Индию не будет, - сказали собеседники издания. - Американская компания дала высокую оценку условиям ее деятельности в Индии, назвав ее одной из лучших стран в мире для бизнеса".

Компания инвестирует $2,5 млрд в увеличение объема производства в Индии с 40 млн до 60 млн устройств в год и уже начала сборку линейки iPhone 17 в Индии, отмечает The Times of India. Рост производства Apple в Индии был поддержан ее основными поставщиками - тайваньской компанией Foxconn и индийской корпорацией Tata Group. Одновременно с ростом производства Apple расширяет продажи iPhone в Индии. В начале сентября компания откроет магазины розничной торговли в Бангалоре (штат Карнатака) и Пуне (штат Махараштра). К концу 2025 года число магазинов Apple в крупнейших городах Индии достигнет шести.

Рост поставок iPhone из Индии в США

По данным агентства Bloomberg, Apple добилась рекордного роста поставок смартфонов из Индии в США на фоне угрозы введения с 27 августа 50-процентных американских пошлин на индийский экспорт. Компания расширила производство четырех новых моделей iPhone 17 на пяти своих индийских заводах и перенесла большую часть производств для рынка США из КНР в Индию, чтобы уменьшить влияние экономических пошлин. С апреля по июнь экспорт iPhone из Индии вырос на 82% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По статистике Индийской ассоциации сотовой связи и электроники, на продукцию Apple пришлось тогда 70% всех поставленных страной за рубеж смартфонов.

США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Таким образом, пошлины на импорт индийских товаров в США достигли 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми, необоснованными и неразумными, заверив, что примет все необходимые меры для защиты своих интересов.

После возвращения на пост президента Трамп неоднократно высказывал мнение, что Apple необходимо локализовать производство в США.