Стало известно о трехлетнем плане Apple по выпуску революционных iPhone

Apple готовит масштабные изменения в линейке iPhone, которые последовательно будут внедряться в течение ближайших трех лет. Об этом сообщает обозреватель Bloomberg Марк Гурман.

© Газета.Ru

Первым этапом станет выпуск модели iPhone 17 Air, который дебютирует уже в этом сентябре. Смартфон станет преемником iPhone 16 Plus и будет позиционироваться как ультратонкое и минималистичное устройство. Среди ключевых особенностей: одна тыльная камера, модем производства Apple, уменьшенный аккумулятор и отказ от физического слота для SIM-карты в пользу eSIM.

В 2026 году Apple намерена представить первое складное устройство под внутренним обозначением V68. Смартфон будет оснащен четырьмя камерами, включая два основных модуля, а также сенсоры на внешнем и внутреннем экранах. В этой модели появится модем Apple C2 и новое поколение дисплея in-cell, что должно улучшить чувствительность сенсора и снизить видимость складки на месте сгиба.

К 2027 году Apple готовит юбилейный iPhone 20, приуроченный к 20-летию бренда. Устройство, по словам Гурмана, получит кардинально обновленное внешнее исполнение — изогнутый стеклянный корпус и переосмысленный дизайн, который станет самым значительным за всю историю линейки.