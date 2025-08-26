Названы сроки пробуждения сверхмассивной черной дыры в Млечном Пути

Ученые из Амстердамского университета в Нидерландах рассчитали, когда сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути снова станет активной. Этот объект носит название Стрелец А*. Его масса в 4,3 млн раз превышает солнечную, а размер в поперечнике достигает 24 млн км.

В настоящее время черная дыра находится в состоянии покоя. Но ученые считают, что в будущем она «проснется».

Сверхмассивная черная дыра станет активной, когда начнет поглощать огромные количества газа и пыли из окружающего пространства. По мнению ученых, это случится, когда Млечный Путь столкнется с карликовой галактикой Большое Магелланово Облако через 2,4 миллиарда лет.

Пыль и газ от столкновения направятся к центру галактики. Внезапный приток материи приведет к тому, что Стрелец А* увеличится в размерах в восемь раз и войдет в фазу бурной активности.

Материя, вращаясь по направлению к черной дыре, нагреется до нескольких миллионов градусов. Она будет испускать не только видимый свет, но и излучение в ультрафиолетовом, рентгеновском и инфракрасном диапазонах длин волн. Также активные черные дыры выбрасывают мощные потоки газа и энергии, движущиеся с околосветовыми скоростями – джеты.

Ученые считают, что пробуждение черной дыры не представит угрозы для Земли. Диск Млечного Пути защищает нас от излучения Стрельца А* слоем пыли и газа протяженностью в 26 тысяч световых лет. Даже если наша планета окажется непосредственно на пути джета, атмосфера и магнитное поле послужат преградой для радиационного излучения. Слияние галактик приведет к выбросу звезд с диска в гало, но этот катаклизм также не затронет Солнечную систему, сообщает The Daily Mail.

Ранее астрономы нашли крупнейшую черную дыру. Ее масса оценивается в 36 миллиардов солнечных масс. Она в 10 тысяч раз массивнее Стрельца А*.