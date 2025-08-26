Минцифры рекомендовало крупным компаниям интеграцию с Max

Крупные российские компании получили рекомендации от Минцифры о внедрении интеграции с чат-ботом в национальном мессенджере Max, позволяющей подписывать документы онлайн.

В список адресатов попали такие структуры, как «Авито», «Ростелеком», РЖД, Wildberries, Ozon, МТС, «Билайн», «Почта России», «Аэрофлот» и другие, пишут «Ведомости».

В письме отмечено, что после интеграции информсистем электронного правительства с Max появилась возможность передачи в инфраструктуру мессенджера «цифрового профиля физлица», а также направления юридически значимых документов для подписания с помощью «Госключа».

Официально завершение интеграции было объявлено 25 августа. Представитель Минцифры сообщил, что это позволит клиентам компаний подписывать электронные документы через чат-бот мессенджера.

В ведомстве подчеркнули, что все пользовательские данные находятся под надежной защитой, а согласие на обработку данных можно отозвать в любой момент. Передача информации осуществляется по защищенным каналам связи.

Ранее в МAX появилась возможность подписывать документы электронной подписью через «Госключ» прямо на телефоне.

Напомним, с 1 сентября цифровая платформа MAX заменит VK Мессенджер в перечне обязательных для предустановки программ на мобильных устройствах.