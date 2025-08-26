Илон Маск представил проект Macrohard для разработки ПО на базе ИИ

Компания xAI подала в США заявку на регистрацию товарного знака Macrohard, который станет названием нового подразделения по разработке программного обеспечения на базе искусственного интеллекта. Об этом Илон Маск заявил на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). Основатель xAI Илон Маск отметил, что Macrohard создается как альтернатива традиционным разработчикам ПО. По его словам, компании, подобные Microsoft, не производят аппаратного обеспечения, а их продукты могут быть полностью заменены ИИ-решениями. Согласно заявке, Macrohard будет специализироваться на выпуске программных продуктов и облачных сервисов с поддержкой ИИ-агентов, имитирующих человеческое мышление. В перечень направлений также входят решения для генерации речи и текста. Заявка на регистрацию товарного знака в США была подана 1 августа 2025 года. xAI основана 12 июля 2023 года. По словам Илона Маска, цель компании — "понять истинную природу Вселенной". Основу инженерного ядра xAI составляют специалисты из ведущих технологических компаний, таких как OpenAI, Google DeepMind, Google Research, Microsoft Research, Tesla и Twitter.