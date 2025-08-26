Пользователей Windows атаковала бесконечная реклама

Корпорация Microsoft начала показывать пользователям Windows 10 неотключаемую рекламу с призывом обновиться. Об этом сообщает издание Windows Latest.

© Lenta.ru

Журналисты рассказали, что баннер «Пора обновить компьютер до окончания срока поддержки» начал появляться на компьютерах с Windows 10. Всплывающее окно впервые заметили после установки обновления KB5063709, оно раскрывается на весь экран после каждой перезагрузки устройства.

«Очевидно, что от этого баннера невозможно отвязаться, если вы решите использовать Windows 10 после окончания поддержки», — заметили авторы.

Поддержка операционной системы (ОС) прекратится 14 октября 2025 года.

Также в материале говорится, что «бесконечную» рекламу, атаковавшую пользователей, нельзя отключить. Она появляется с двумя кнопками: одна запускает немедленное скачивание и установку Windows 11, вторая позволяет запланировать переход на новую ОС. Кроме того, иногда на баннерах появляется кнопка «Остаться на Windows 10», но она по сути ни на что не влияет.

«Если у вас компьютер с Windows 10, вы наверняка видели этот баннер какое-то время назад, а теперь он будет появляться чаще», — заметили журналисты.

Они напомнили, что желающие остаться с Windows 10 могут подождать, когда можно будет оформить платную подписку на обновления. Но до той поры пользователи будут вынуждены смотреть рекламу с призывом обновиться до Windows 11.

В конце августа корпорация Google выпустила срочное обновление для браузера Chrome. Она устраняет уязвимость, с которой злоумышленники могут перезаписывать конфиденциальные данные в памяти устройств.