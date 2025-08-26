Блогеры ополчились против YouTube

YouTube запустил эксперимент по автоматическому улучшению качества коротких видео в разделе Shorts с использованием искусственного интеллекта, не предупредив об этом авторов роликов. Об этом сообщает BBC.

По данным YouTube, алгоритмы устраняют шумы и повышают четкость изображения. Тестирование проводится на ограниченном числе роликов, однако масштаб эксперимента компания не раскрывает. Возможность авторов отказаться от подобных изменений в YouTube не комментируют, но заявляют о готовности учитывать обратную связь пользователей.

Жалобы от блогеров и зрителей начали появляться еще в июне 2025 года. Авторы роликов отмечают, что алгоритмическая обработка приводит к искажению визуального ряда: кожа выглядит неестественно сглаженной или, напротив, слишком текстурированной, волосы и одежда приобретают непривычные детали, а изображение в целом становится излишне «искусственным».

Так, блогер Рик Беато с 5 млн подписчиков сообщил, что в одном из его видео алгоритм будто «наложил макияж». Владелец канала The Mr. Bravo Show заявил, что его ролики теряют характерную стилистику 1980-х, а музыкант и видеоблогер Ретт Шулл охарактеризовал новые версии своих видео как «дешевые дипфейки».

Авторы подчеркивают, что при необходимости могут самостоятельно повысить качество изображения, однако навязанные улучшения ставят под угрозу доверие аудитории, которая может заподозрить использование генеративного контента.