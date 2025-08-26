Samsung представила новый планшет среднего класса

Samsung представила Galaxy Tab S10 Lite, планшет среднего класса, который поступит в продажи в начале сентября. Компания делает ставку на пользователей, которым нужен универсальный инструмент для учебы и работы без переплаты за старшие модели.

Новинка оснащена 10,9-дюймовым дисплеем с разрешением 2112×1320 точек и яркостью до 600 нит. Экран выполнен на базе TFT-матрицы, которая уступает OLED по контрастности, но технология Vision Booster повышает читаемость на улице. Частота обновления составляет 90 Гц, а сертификация по снижению синего излучения снижает нагрузку на глаза при долгой работе.

Аппаратная основа — процессор Exynos 1380. Доступны версии с 6 и 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 128 или 256 ГБ, которое можно расширить картой microSD до 2 ТБ. Основная камера имеет разрешение 8 МП, фронтальная — 5 МП, что достаточно для видеозвонков и базовой съемки.

Аккумулятор емкостью 8000 мА·ч поддерживает зарядку 25 Вт. Толщина корпуса составляет 6,6 мм при весе 524 г. В числе интерфейсов Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и опциональный модуль 5G. Важным новшеством стало то, что стилус S Pen теперь идет в комплекте. Он поддерживает заметки, аннотации PDF, преобразование рукописного текста и решение математических задач. Работает и функция Circle to Search от Google, позволяющая искать информацию по выделенному фрагменту экрана.

По сравнению с прошлогодним Galaxy Tab S9 FE изменения точечные. Диагональ и емкость батареи остались прежними: 8000 мА·ч у младшей версии и 10090 мА·ч у старшей. Масса устройств также близка. Главное различие в программной политике: Galaxy Tab S10 Lite выходит на Android 15 с оболочкой One UI 7 и будет получать обновления в течение семи лет. Для сегмента среднего класса это редкое преимущество, учитывая, что большинство конкурентов ограничиваются тремя или четырьмя годами поддержки.

В июле Samsung представила серию складных смартфонов. Тогда флагманский Galaxy Z Fold 7 стал одним из самых тонких и легких смартфонов в своем классе.

Galaxy Tab S10 Lite ориентирован на роль рабочего планшета для учебы и повседневных задач. Сильные стороны устройства — емкая батарея, стилус в комплекте и долгий срок программной поддержки. Слабые стороны — TFT-дисплей и простые камеры. Конкурировать ему предстоит с базовым iPad и китайскими моделями с AMOLED, однако ставка Samsung на экосистему и длительный жизненный цикл может сделать Tab S10 Lite одной из самых массовых моделей компании в ближайшие годы.