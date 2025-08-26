В Австралии на пляжах обнаружили загадочные шары

На побережье австралийского штата Новый Южный Уэльс были найдены необычные серые сферы, сообщило издание The Guardian.
«Официальные лица предупреждают жителей не трогать таинственные сферические шарики и избегать пляжей, где они появляются», – отмечается в репортаже.
Несмотря на проведенную специалистами очистку пляжей, связь этих шаров с похожим веществом, найденным на берегу Сиднея в январе, остается неясной.
Согласно информации управления по охране окружающей среды штата, внутри сфер обнаружены кишечная палочка, жирные кислоты и углеводороды. Анализ также выявил следы пористого вулканического стекла в некоторых из этих загадочных объектов.
Предполагается, что шары могли попасть в океан из-за неисправности канализационной системы. Сиднейские сточные воды проходят лишь «первичную» очистку на очистных сооружениях, а затем сбрасываются в море через «глубоководные» водосбросы, протянувшиеся на расстояние от 2 до 4 км от берега.
В настоящее время ученые продолжают изучение странных находок.