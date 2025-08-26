В Красноярске нашли массовое захоронение 400-летней давности

Археологи нашли в историческом центре Красноярска неизвестное ранее погребение. Речь идет об останках как минимум 13 человек. Их похоронили предположительно около четырех столетий назад - это время основания Красноярского острога.

© Красноярская геоархеология

Массовое захоронение, о котором науке до сих пор не было известно, обнаружено под дорогой во время замены коммуникаций на улице Каратанова. Предварительно, до получения результатов тщательного анализа, погребение датируют XVII веком, передает ТАСС со ссылкой на руководителя Красноярской геоархеологии Данила Лысенко.

Часть останков, найденных во время археологических наблюдений за работами по замене сетей, передана на криминологическую экспертизу.

По словам Лысенко, некрополя или храма в указанном месте на старинных картах не обозначено. Исследование захоронения продолжается.

Интересно, что предварительная датировка найденных останков вызывает ассоциации с приближающимся юбилеем Красноярска - в 2028 году ему исполнится 400 лет.

Справка РГ

Годом, когда казаки заложили Красноярский острог (оборонительное сооружение недалеко от места впадения реки Кача в Енисей), официально значится 1628-й. Основателем считается дворянин Андрей Дубенский. Принято полагать, что изначально гербом и печатью нового города была личная печать царя Ивана Грозного.