В российском регионе археологи нашли черепицу XIV века

Археологи обнаружили фрагменты черепицы XIV века на территории Кондуйского городища в Забайкалье, сообщается на портале «Культура75».

© zab.ru

Как рассказала участница экспедиции, студентка третьего курса историко-филологического факультета ЗабГУ Валерия Семёнова, специалисты исследовали каждый археологический слой, извлекали кирпичи, черепицу и другие находки, фиксировали их расположение, убирали артефакты, выполняли зарисовки и проводили нивелировку — процедуру определения разницы высот на участке местности.

Кондуйское городище, согласно историческим данным, относится к периоду Монгольской империи и в XIV веке было резиденцией одного из древнемонгольских феодалов, предположительно брата Чингисхана — Тэмуге-Отчигина.

Напомним, что ранее артефакты древних людей нашли в Красночикойском районе. Также сообщалось, что археологи нашли в Забайкалье орудия труда возрастом 28 тысяч лет.