Перечислены смартфоны, на которых появится предустановленный Max

Южнокорейская компания Samsung с 1 сентября начнет предустанавливать национальный мессенджер Max на свои смартфоны и планшеты, продаваемые в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники на рынке электроники.

Помимо Samsung, аналогичные меры рассматривают и крупные китайские производители, включая Xiaomi, Honor, Huawei, Tecno и Infinix. Вендоры прорабатывают два возможных сценария: предустановка через обновление системы либо предложение установить приложение при активации устройства с российской SIM-картой.

Официальных подтверждений со стороны производителей пока нет: компании воздерживаются от комментариев, однако источники отмечают, что бренды обещают постараться обеспечить выполнение требований. Официальных комментариев со стороны вендоров не было.

С 1 сентября мессенджер Max станет обязательным для предустановки и заменит VK Мессенджер, который находился в списке приложений для предустановки на смартфоны и планшеты с 2023 года.

Max — национальный мессенджер, разработанный VK в 2025 году. Помимо стандартных функций обмена сообщениями, аудио- и видеозвонков, отправки файлов и денежных переводов, в приложении доступны бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, предназначенные для решения повседневных задач. Для регистрации в Max требуется российский или белорусский номер мобильного телефона. Создать аккаунт по виртуальному или подменному номеру невозможно.