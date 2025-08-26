На «Госуслугах» появится реестр согласий на обработку персональных данных

Правительство заканчивает работу над новым пакетом мер, направленных на борьбу с мошенниками. Документом, среди прочего, предлагается создать на портале «Госуслуги» реестр согласий на обработку персональных данных, сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Согласие в реестр можно будет направлять и отзывать неоднократно.

Документ в скором времени внесут на портал для обсуждения проектов нормативно-правовых актов (НПА), а в парламент он поступит осенью 2025 года, уточнил источник газеты, знакомый с обсуждением инициативы. Реестр согласий на портале появится не раньше 1 марта 2028 года, следует из проекта федерального закона, который есть у издания.

В случае, когда пользователь обращается, например, за услугой в банк, последнему может понадобиться согласие потребителя на предоставление данных из его профиля «Госуслуг», впоследствии же, когда необходимость отпадет, физлицо сможет отозвать ранее предоставленное согласие — таким видит механизм работы реестра генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко. Однако конкретные нюансы деятельности реестра еще прорабатываются.

На весну следующего года запланировано вступление в силу нормы о восстановлении профиля на «Госуслугах» с помощью биометрии, через приложение банка, через национальный мессенджер Max или посредством очного похода в отделение МФЦ, следует из нового пакета мер по борьбе с мошенничеством. Применение биометрии в данном контексте гарантирует, что доступ к аккаунту есть только у реального владельца, поскольку, по словам директора департамента по взаимодействию с органами государственной власти Центра биометрических технологий Дмитрия Соболева, ее нельзя передать постороннему человеку.

Плуготаренко полагает, что, помимо прочего, в борьбе с мошенничеством поможет установление уголовной и административной ответственности за киберпреступления, совершенные, в частности, с использованием искусственного интеллекта. Новый пакет мер предлагает закрепить использование ИИ при мошенничестве, краже и вымогательстве в качестве отягчающего фактора. Максимальным наказанием станет лишение свободы на срок до шести лет.

Кроме того, новый НПА предложит запрет на фишинг и введение административной ответственности за незаконную добычу криптовалюты. Ответственность для майнеров последует и в случае несвоевременного предоставления сведений о получении цифровой валюты, уточнил источник «Известий».

Наконец, в НПА предусмотрена обязательная маркировка не только внутренних, но и международных звонков. «Предложенные меры — от маркировки международных звонков и запрета на их прием до использования ИИ для выявления подозрительных вызовов и блокировки фишинговых сайтов — напрямую отвечают на реальные угрозы, с которыми мы сталкиваемся сегодня», — считает вице-президент по развитию и обеспечению информационной безопасности «Ростелекома» Алексей Чугунов.