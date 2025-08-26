Найдена одна из древнейших улиц в истории человечества

При раскопках на территории археологического памятника Джанхасан в Турции ученые обнаружили следы одной из древнейших улиц мира. Ее возраст оценили в 9 750 лет.

Изучая поселение эпохи энеолита, археологи заметили свидетельства тщательно спланированного прохода между домами. Это открытие изменило представления об организации населенных пунктов той эпохи. Считалось, что они состояли из практически сплошного скопления домов, а выходы были оборудованы на крышах.

Новые данные свидетельствуют, что жители общины в Центральной Анатолии намеренно оставляли проход между зданиями. Это можно расценить как раннюю форму социальной организации и архитектурного планирования. Интересно, что поселение существовало почти за тысячу лет до расцвета Чатал-Хююка – предположительно, одного из первых городов в истории человечества.

Ученые из университета Анкары также нашли очаги, расположенные иначе, чем в Чатал-Хююке. Это указало на разнообразие культурных традиций эпохи энеолита в этом регионе.

Памятник Джанхасан представляет собой комплекс из трех курганов. Люди проживали на этой территории в течение нескольких тысячелетий. Там зарождались традиции сельского хозяйства, одомашнивания животных и создания постоянных поселений.

По мнению исследователей, секрет такого «долголетия» Джанхасана заключается в его плодородных землях и изобилии источников воды. На месте раскопок также обнаружили кости животных, включая зубра, рыб и водоплавающих птиц – можно предположить, что в регионе присутствовали богатые живностью водно-болотные угодья. В настоящее время ученые проводят анализ растительности, чтобы больше узнать о методах сельского хозяйства, сообщает Arkeonews.

