Найдена 6300-летняя могила жестоко замученных пленных

Во Франции археологи нашли могилу, в которой 6300 лет назад похоронили жестоко замученных пленных. Об этом пишет Live Science.

По словам сотрудницы Университета Вальядолида Терезы Фернандес-Креспо, в могиле лежат останки проигравших захватчиков. В 4300-4150 годах до нашей эры они напали на поселение, но не смогли справиться с его жителями. В рамках празднования победы проигравших пытали. Им сломали ноги, чтобы они не смогли сбежать, отрезали руки в качестве трофеев, а потом подвесили на глазах у толпы.

После этого неудавшихся захватчиков сбросили в одну яму, которую и обнаружили археологи.

«Этот акт был публичным театром насилия, направленным на дегуманизацию пленных врагов на глазах у всей общины», — объяснила Фернандес-Креспо.

Павшие защитники поселения были закопаны неподалеку отдельно.

Ранее сообщалось, что ученые нашли на побережье Эквадора останки беременной женщины, которую принесли в жертву больше тысячи лет назад. Ее кисти и левая нога были отделены от тела, эксперты также зафиксировали переломы черепа и следы порезов на костях рук.