Почему отказ от кофеина вызывает головную боль?

Миллионы людей начинают свой день с чашки кофе, но стоит им отказаться от этой привычки, как их начинает преследовать жуткая головная боль. И это не шутка — боли в результате отказа от кофеина вполне реальны. Портал livescience.com рассказал, почему.

© Unsplash

Неврологи не до конца уверены, почему головная боль после отказа от кофеина причиняет такие страдания, но у них есть ряд теорий. Для справки, головная боль отмены кофеина возникает, когда человек потребляет более 200 миллиграмм кофеина (примерно две чашки кофе) ежедневно на протяжении более двух недель, а затем резко останавливается. Обычно боли появляются в течение 24 часов без кофеина, и проходят либо через неделю, либо при следующем приеме кофеина.

Из-за того, что кофеин влияет на множество частей организма, эксперты не могут выявить какую-то единичную, общую причину головной боли. Но, вероятно, она как минимум отчасти возникает из-за расширенных кровеносных сосудов. Кофеин сужает их — парадоксально, именно это позволяет веществу бороться с некоторыми типами головной боли. Если кофеин перестает поступать в организм, сосуды вновь распухают, что увеличивает приток крови и приводит к боли.

Но это лишь одна из возможных причин. Другое объяснение головной боли — реакция аденозиновых рецепторов. Кофеин блокирует аденозин, выступающий фундаментальной частью РНК, и не позволяет ему прикрепляться к рецепторам, разбросанным по центральной нервной системе. Из-за этого нейроны активируются гораздо быстрее, а кровеносные сосуды сужаются, благодаря чему люди чувствуют себя бодрее и внимательнее.

Если человек перестает потреблять кофеин, внезапный скачок аденозина в теле может, в теории, привести к головной боли. Но из-за этого кофеин и используют для лечения других болей: он не позволяет кровеносным сосудам расширяться. По факту, именно это и позволяет кофеину улучшать работу анальгетиков, вроде ибупрофена и ацетоминофена.

Тем не менее, наука по-прежнему многого не знает о последствиях отказа от кофеина. Обычно подобные боли возникают в больничном окружении, когда пациентам приходится отказаться от кофе, чтобы пройти ту или иную медицинскую процедуру. Некоторые научные работы также обнаружили симптомы головных болей среди тех, кто сел на жесткую диету.

При этом специалисты отмечают, что кофеин обычно безопасен, если потреблять его в меру. Однако если вы хотите снизить или полностью избавиться от него, то лучшая стратегия — снижать дозировку постепенно. Пейте меньше кофе каждый день, или заменяйте его другими, менее кофеиновыми напитками, вроде чая.