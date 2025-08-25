Россиянам с iPhone открылся доступ к бесконтактной оплате по новой технологии

© Вечерняя Москва

Российским пользователям iPhone вновь стала доступна бесконтактная оплата по новой технологии. Об этом в понедельник, 25 августа, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Для того, чтобы подключить подобную функцию, не нужны какие-либо специальные настройки. Достаточно установить последнюю версию приложения «Сбербанк онлайн» — «Активы онлайн», оно уже доступно в App Store.

Новая система стабильно работает благодаря Bluetooth — она функционирует даже в том случае, если на телефоне нет интернета. Технология доступна на новых биометрических терминалах банка, добавили в Gazeta.ru.

Ранее глава Сбера заявил, что снижение ключевой ставки на 100–200 базисных пунктов не окажет влияния на экономику страны. Греф отметил, что текущая реальная ставка составляет 15–16 процентов, и подчеркнул, что экономика испытывает «беспрецедентное давление».

По мнению финансиста, 2026 год будет непростым для российского бизнеса и банковского сектора, а их успех будет во многом зависеть от геополитической ситуации и политики ЦБ.