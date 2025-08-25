Земле угрожает «астероид-убийца»: ученые оценивают риски

Лера Букина

В 2029 году астероид Апофис мог бы столкнуться с Землей, но последние данные говорят, что он пролетит мимо на расстоянии 32 тысяч километров, задев спутники, сообщает kp.ru.

Земле угрожает «астероид-убийца»: ученые оценивают риски
© РИА Новости

Ученые обсуждают планы по изучению астероида, включая идею удара для разрушения. Европейское космическое агентство планирует миссию Ramses, а американцы рассматривают использование аппарата Osiris-Rex для миссии Osiris-Apex. Университет Мэриленда предлагает запустить крошечный спутник Terp Raptor для съемки Апофиса, а Юго-западный исследовательский институт (США) хочет ударить по астероиду, чтобы изучить осколки.

Александр Железняков из Российской академии космонавтики считает, что после снижения угрозы интерес к миссиям снизился, и сейчас на повестке дня лишь изучение астероида. Он отмечает, что Апофис представляет научный интерес из-за необычной орбиты, но его изучение может быть сложным из-за скорости сближения. Идея удара по Апофису вызывает опасения из-за риска осколков, но Железняков считает их преувеличенными.

Однако, несмотря на кажущуюся безопасность, есть вероятность, что Апофис может изменить орбиту до 2029 года и столкнуться с Землей. В этом случае столкновение приведет к образованию крупного кратера и ядерной зиме. Если Апофис направится на Землю, предотвратить столкновение будет невозможно, считают эксперты.

Ранее астрономы обнаружили, что межзвездный объект 3I/ATLAS содержит большое количество воды и испаряет ее в ультрафиолетовом диапазоне. Однако это не объясняет его активности, так как он находится далеко от Солнца, заявил гарвардский астроном Ави Леб.