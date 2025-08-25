Земле угрожает «астероид-убийца»: ученые оценивают риски

В 2029 году астероид Апофис мог бы столкнуться с Землей, но последние данные говорят, что он пролетит мимо на расстоянии 32 тысяч километров, задев спутники, сообщает kp.ru.

Ученые обсуждают планы по изучению астероида, включая идею удара для разрушения. Европейское космическое агентство планирует миссию Ramses, а американцы рассматривают использование аппарата Osiris-Rex для миссии Osiris-Apex. Университет Мэриленда предлагает запустить крошечный спутник Terp Raptor для съемки Апофиса, а Юго-западный исследовательский институт (США) хочет ударить по астероиду, чтобы изучить осколки.

Александр Железняков из Российской академии космонавтики считает, что после снижения угрозы интерес к миссиям снизился, и сейчас на повестке дня лишь изучение астероида. Он отмечает, что Апофис представляет научный интерес из-за необычной орбиты, но его изучение может быть сложным из-за скорости сближения. Идея удара по Апофису вызывает опасения из-за риска осколков, но Железняков считает их преувеличенными.

Однако, несмотря на кажущуюся безопасность, есть вероятность, что Апофис может изменить орбиту до 2029 года и столкнуться с Землей. В этом случае столкновение приведет к образованию крупного кратера и ядерной зиме. Если Апофис направится на Землю, предотвратить столкновение будет невозможно, считают эксперты.

