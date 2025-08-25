Itel представила ультрабюджетный смартфон Zeno 20

Itel анонсировала новый бюджетный смартфон Zeno 20 — прямого наследника модели Zeno 10. Главная особенность телефона — низкая цена: от 5 999 индийских рупий (около 5 500 рублей).

© Itel

Zeno 20 оснащён 6,6-дюймовым IPS-экраном с HD+ разрешением и поддержкой частоты обновления до 90 Гц. Работает устройство на процессоре Unisoc Tiger T7100 и доступно с 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти или с 4 ГБ и 128 ГБ, с возможностью расширения через microSD.

Основная камера на 13 МП и фронтальная на 8 МП. Смартфон питается от аккумулятора ёмкостью 5 000 мАч и сразу поставляется с Android 14 Go Edition.

Среди дополнительных возможностей — защита от пыли и влаги IP54, голосовой помощник Aivana 2.0, улучшение звука DTS и бесплатная замена экрана от производителя.

Телефон будет доступен в трёх цветах: чёрный Starlit Black, серый Space Titanium и голубой Aurora Blue. Продажи стартуют на Amazon. in с 25 августа.