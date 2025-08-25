«Радиостанция Судного дня» передала два сообщения за день

В понедельник, 25 августа, в эфире «радиостанции Судного дня» (также известна как УВБ-76 и «Жужжалка») прозвучало два сообщения. Внимание на это обратили «Аргументы и факты».

Первое сообщение «Жужжалки» за 25 августа было таким: «НЖТИ 61006 НАРДОСАЖ 4520 9365». Второе: «НЖТИ 37931 ПУЛОЛЕД 6990 2692».

УВБ-76 называют «Жужжалкой» из-за характерного монотонного сигнала, который она передает большую часть времени. Услышать сигнал можно на частоте 4625 кГц. Однако периодически по УВБ-76 транслируются комбинации цифр, букв или слов, смысл которых остается неизвестным.

В эфире «Жужжалка» появилась в 1970-х годах. Многие эксперты считают, что УВБ-76 стала частью системы советской военной связи, предназначенной для экстренных случаев и по-прежнему действующей.

"Радио Судного дня" передало слово "Крипокаюк" после мощного удара по Украине

Слухи о «Жужжалке» породили мифы и теории заговоров - к примеру, что в моменты обострения геополитической обстановки УВБ-76 передает зашифрованные сообщения для российских шпионов за рубежом.