Cargo Dragon совершил успешную стыковку с МКС

Американский грузовой корабль Cargo Dragon достиг Международной космической станции, доставив оборудование для научных исследований и продукты питания.

Cargo Dragon компании SpaceX произвел стыковку с Международной космической станцией, передает ТАСС. Корабль стартовал с мыса Канаверал во Флориде и прилетел к МКС спустя двадцать восемь часов после запуска. Стыковка прошла в автономном режиме в 14.05 по московскому времени.

На борту находилось около 2,2 тонны полезных грузов, включая продукты питания, научное оборудование, материалы для биопринтера и стволовые клетки для экспериментов. По американской программе доставка проводится в рамках уже тридцать третьей коммерческой миссии SpaceX по обеспечению станции необходимыми ресурсами.

Помимо Cargo Dragon, грузы на станцию доставляет корабль Cygnus корпорации Northrop Grumman. Однако, в отличие от Cargo Dragon, Cygnus не возвращается на Землю, а сгорает в атмосфере вместе с мусором, который собирает на станции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX осуществила запуск космического корабля Dragon к Международной космической станции в рамках 33-й коммерческой миссии. В июне SpaceX Dragon с экипажем туристической миссии Ax-4 провел успешную стыковку с МКС.