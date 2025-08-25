BadComedian упрекнул YouTube за «улучшение» качества видео

Ряд сервисов также подгоняют видео пользователей под свои стандарты качества, однако делать это нужно по принципу индивидуального подхода к каждому материалу, сказал НСН Евгений Баженов.

Видеохостинг YouTube «улучшает» к видео пользователей, не учитывая исходные параметры файлов, что зачастую не только не помогает сделать видеоматериалы качественнее, но и портит их. Об этом НСН заявил блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

YouTube тайно применял улучшения с помощью искусственного интеллекта к видео, загруженным пользователями, без ведома или согласия создателей, что вызвало широкое возмущение среди авторов контента, обнаруживших едва заметные, но ощутимые изменения в своих оригинальных работах. Об этом сообщил портал Habr. Платформа подтвердила эту практику после того, как создатели начали публично документировать несанкционированные изменения своего контента. Баженов объяснил, с чем могут быть связаны подобные действия видеохостинга.

«Насколько я помню, у YouTube относительно “беспредельные” правила из-за отсутствия альтернативы. По-хорошему, конечно, пользователей надо уведомлять об изменении качества видео. Я очень люблю всякие улучшалки качества, это очень интересные технологии, но они не везде применимы. Многие видео крошатся и становятся ужасными после использования таких технологий. Безусловно, желательно, чтобы YouTube рассылал письма пользователям, как, например, при использовании такой функции, как автоматический дубляж. Почему YouTube не поступил так же с качеством, не совсем понятно. Зачем это могло делаться, есть несколько предположений. Возможно, идет прогон огромного объема видеоматериалов для обучения ИИ. Возможно, потому что эта практика существовала давно, особенно для клипов, и огромное количество клипов улучшилось. Сейчас они пытаются применить это ко всем видеозаписям без исключения. Допускаю, что это связано с их сервисом Google Gemini», — сказал Баженов.

По словам собеседника НСН, другие сервисы также периодически прибегают к улучшению качества.

«Насколько я знаю, некоторые сервисы это делают по стандарту, в связи с чем может несколько меняться качество, но это не такие сильные искажения. Для каждого видео необходим свой подход, исходя из исходного файла, иначе это сложная и зачастую бессмысленная работа», — подытожил он.

Ранее YouTube заявил об изменении возрастной политики. Согласно нововведениям, вести прямые трансляции на сервисе смогут только пользователи в возрасте от 16 лет.