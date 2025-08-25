Названы самые продаваемые ноутбуки стоимостью до 50000 рублей

Наибольшим спросом в 2025 году в ценовой категории до 50 000 рублей пользовались ноутбуки брендов Xiaomi, Honor, AKPAD и Chuwi. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «AliExpress СНГ». В компании также составили топ-10 самых продаваемых ноутбуков в обозначенной категории за первую половину 2025 года.

© Газета.Ru

Первое место в списке лидеров занял Xiaomi Redmi Book 16 2024 года выпуска. Этот ноутбук оснащен мощным 8-ядерным процессором Intel Core i5-12450H с частотой до 4,4 ГГц, 16-дюймовым IPS-дисплеем с высоким разрешением 2560 на 1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Для комфортной работы предусмотрено 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и твердотельный накопитель на 512 ГБ. Устройство весит 1,68 кг, а его аккумулятор емкостью 72 Втч обеспечивает до 16 часов автономной работы с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

На втором месте расположился Honor MagicBook X16. Его корпус выполнен из прочного магниево-алюминиевого сплава. Модель предлагает 16-дюймовый IPS-дисплей, оснащена 8-ядерным процессором AMD Ryzen 7 8845HS, 16 ГБ оперативной памяти и вместительным SSD-накопителем на 1 ТБ. Графические задачи обрабатывает интегрированная видеокарта Intel UHD. Аккумулятор обеспечивает до 11 часов автономной работы, а вес устройства составляет 1,75 кг. Дополнительным удобством является встроенный сканер отпечатков пальцев.

Замыкает тройку лидеров Honor MagicBook X16 Pro. Этот ноутбук работает на 12-ядерном процессоре Intel Core i5-13500H с базовой частотой 2,6 ГГц, способным разгоняться до 4,7 ГГц. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 512 ГБ. Аккумулятор емкостью 60 Втч обеспечивает в среднем около 11 часов автономной работы (от 10 до 12 часов). Устройство выполнено в металлическом корпусе и весит приблизительно 1,84 кг.

В топ-10 также вошли модели AKPAD 15.6, Xiaomi Redmi Book 14, Chuwi HeroBook Pro, Chuwi GemiBook Plus, Honor MagicBook X14, Chuwi FreeBook 13.5, а также Chuwi MiniBook X.