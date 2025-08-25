План Илона Маска по покорению Луны и Марса повис на волоске

Запуск гигантской космической ракеты Илона Маска Starship был отложен поздно вечером в воскресенье, а амбициозный план предпринимателя-миллиардера по полету на Луну и покорению Марса остался висеть на волоске.

В SpaceX заявили, что откладывают запуск, чтобы “дать время для устранения неполадок в наземных системах”, говорится в сообщении в социальных сетях. Не было никакой информации о том, когда будет перенесен запуск, отмечает The Guardian.

Это была 10-я попытка запуска Starship. Из девяти его предыдущих полетов без экипажа, датированных апрелем 2023 года, неудач было больше, чем успехов, напоминает The Guardian. Все три испытательных полета в этом году закончились мощными взрывами и дождем обломков, обрушившихся на Карибские острова от Багамских островов до Теркс и Кайкос в январе и марте, а также на Индийский океан в мае.

Испытательный полет, проведенный в воскресенье вечером с обширного комплекса SpaceX в Старбейсе, штат Техас, ранее известного как Бока-Чика, преследовал различные цели, включая первое успешное развертывание имитаторов спутников связи Starlink.

Перед началом миссии Илон Маск был необычно спокоен. В четверг на платформе X, которой он также владеет, он опубликовал пост “Готовимся к запуску Starship”, а также изображения сборки ракеты, которая выдвигается на место. SpaceX не добилась безопасной посадки разгонного блока Starship, который Маск надеется сертифицировать для полетов человека в космос уже в следующем году.

Инженеры SpaceX внесли ряд изменений после анализа предыдущих неудач ракеты, которые включают в себя “катастрофический взрыв”, уничтоживший ракету Starship во время наземных испытаний в июне. Компания тестирует целый ряд новых термостойких плит, предназначенных для того, чтобы выдерживать нагрузки при возвращении, и намерена впервые вернуть верхнюю ступень на место посадки.

Вся конструкция Starship, имеющая высоту 123 метра, значительно больше и мощнее, чем ракета НАСА "Сатурн V" эпохи "Аполлона", которая в последний раз доставляла людей на Луну в 1972 году, отмечает The Guardian.

Идея Маска - это полностью многоразовый космический аппарат, способный совершать повторные полеты на Марс, начиная с конца 2026 года без астронавтов, а затем с экипажами, совершающими шестимесячный космический полет уже в 2029 году. В конечном счете основатель SpaceX и Tesla намерен построить процветающий город для людей на Красной планете в ближайшие два-три десятилетия.

Эксперты говорят, что это чрезвычайно амбициозное начинание. Во-первых, Маску нужно доказать, что SpaceX может безопасно запускать и восстанавливать компоненты Starship после коротких прыжков в атмосферу, не говоря уже о полете на Луну.

Только четыре запуска Starship были признаны успешными, хотя компания добилась прогресса в восстановлении первой ступени сверхтяжелой ракетной ракеты-носителя, захватив ее с помощью пары гигантских роботизированных манипуляторов, получивших название "палочек для еды".

SpaceX заявила, что не будет пытаться перехватить ракету-носитель во время воскресного полета, поскольку вместо этого этот компонент будет использоваться для экспериментов в полете “для сбора реальных данных о характеристиках будущих профилей полета и нестандартных сценариев”.

В глазах инвесторов эта миссия также является проверкой решимости Маска сосредоточиться на своем основном бизнесе – космонавтике и электромобилях – после того как в мае он покинул свой спорный пост главы так называемого Департамента эффективности правительства (Doge). Уходя из правительства США, Маск заявил, что вернется к своему бизнесу. С тех пор он отказался от своего обещания и заявил, что создаст новую политическую партию, хотя, возможно, уже отказался от этой инициативы, отмечает The Guardian.

Наблюдатели за соблюдением этических норм подвергли сомнению прежнюю работу Маска в Белом доме, при которой он сократил десятки тысяч государственных должностей во имя эффективности, сохранив при этом федеральные контракты на миллиарды долларов и получив выгоду от них.

Дональд Трамп заявил в этом месяце, что планирует смягчить правила, которые позволят Маску и другим миллиардерам с космическими амбициями, таким как основатель Amazon Джефф Безос, избежать проверок, ранее предусмотренных Законом о национальной экологической политике (Nepa), перед выдачей разрешений на запуск.

Власти и защитники окружающей среды выразили обеспокоенность по поводу воздействия деятельности SpaceX на окружающую среду в Мексике после взрыва вблизи ее границы в июне, а также на Гавайях, где власти и защитники окружающей среды опасаются воздействия на чувствительную морскую экосистему новых правил, которые позволят Маску совершать 25 рейсов Starship из Техаса вместо пяти.